Videokonferenz über Pflegemodell

Eigentlich wäre dazu ein Besuch von Andreas Krahl, Mitglied des Bayrischen Landtages und Sprecher für Pflege- und Seniorenpolitik der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, im Burgenland geplant gewesen. Wegen der Coronaviruspandemie musste diese Reise aber auf eine Videokonferenz mit Soziallandesrat Christian Illedits (SPÖ) reduziert werden.

Fragen aus Deutschland

Das burgenländische Modell habe sich gerade jetzt während der Pandemie als krisenstark bewährt. Es sei daher erfreulich, dass das Pflegemodell Interesse auf internationaler Ebene geweckt hat. Man habe bei der Videokonferenz einen informativen Überblick geben können, so Illedits. Die zentralen Fragen aus Deutschland hätten sich auf die Implementierung und den Ablauf des Anstellungsmodells fokussiert.

Land Burgenland

Derzeit sind 110 Personen bei der Pflegeservice Burgenland angestellt, bei einem Mindestlohn von 1.700 Euro netto bei Vollzeitanstellung. Dieses Anstellungsmodell ist Teil des 21 Punkte umfassenden Zukunftsplan Pflege – mehr dazu in Pflegeplan vor Umsetzung. Ziel sei es, Vorzeigeland im Bereich Pflege zu werden.

Altersentwicklung steigt weiter an

Die Mehrheit der Burgenländerinnen und Burgenländer würde so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden betreut werden wollen. Dafür wolle man die Rahmenbedingungen schaffen und die Erfahrungen weitergeben, so Illedits. Prognosen zufolge werden im Burgenland aufgrund der demografischen Entwicklung bis zum Jahr 2030 rund 37.000 Menschen 75 Jahre alt oder älter sein. Pflege und Betreuung seien gesellschaftliche Schlüsselthemen der Zukunft, so Illedits.