Polizei warnt vor „Spoofing“

Die bisher unbekannten Täter rufen in diesem Fall von „Spoofing“ ihre Opfer unter Polizeirufnummer 059133/100 an und geben vor, dass eine Diebesband bei ihnen einbrechen möchte. Obwohl das Anwesen von der Polizei überwacht würde, ersucht der angebliche Polizist am anderen Ende der Leitung, sämtliche Wertgegenstände und Bargeld über Nacht der Polizei zu übergeben – ein Kollege würde die Sachen in Kürze abholen.

Polizei rät zu besonderer Vorsicht

Die Rufnummer, mit der die Täter anrufen, ist tatsächlich der Polizei-Landesleitzentrale Burgenland in Eisenstadt zugewiesen. Die tatsächlichen Anrufer sind aber eben Betrüger. Es wird daher zu besonderer Vorsicht geraten. Seitens der Polizei rät man bei Unsicherheit, ob tatsächlich die Stelle anruft, die vorgibt anzurufen, aufzulegen und die auf dem Display ablesbare Telefonnummer durch Eingabe jeder einzelnen Ziffer zurückzurufen.

Anrufernummer nicht löschen

Auch könne man die Telefonnummer der vorgegebenen Stelle im Telefonbuch oder im Internet suchen. Die Polizei betont, dass sie niemals Wertgegenstände mitnehmen würde. Sie rät, bei solchen Anrufen sofort die Polizei zu verständigen. Weiters sollte man die Anrufernummer niemals löschen, denn sie könnte zur Ausforschung des Täters dienen.