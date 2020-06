Grüne kritisieren Naturschutzgesetz-Novelle

An der Novelle hätten zwar alle Fraktionen im Landtag mitgearbeitet, doch im Entwurf der SPÖ-Alleinregierung werde das nicht berücksichtigt, so Spitzmüller in einer Aussendung. Eine Aktualisierung der Roten Liste, auf der bedrohte Arten erfasst werden, solle mit der Neufassung nur noch „in geeigneten Zeitabständen“ erfolgen. Bisher mussten die bedrohten Arten spätestens nach fünf Jahren auf die Rote Liste Burgenland, sagte Spitzmüller. Er forderte, die alte Regelung beizubehalten.

Feuchtwiesen würden zu wenig geschützt

Feuchtwiesen als wichtiger Lebensraum für viele teils gefährdete Pflanzen und Tiere seien derzeit nur dann geschützt, wenn die Landesregierung einen Bescheid erlasse. „Das hat die Regierung bisher kein einziges Mal getan. Es gibt im Burgenland daher keine einzige geschützte Feuchtwiese“, so Spitzmüller. Gefordert werde ein verbindlicher Schutz dieser wichtigen Pufferzonen an den landwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen.

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Landschaftsschutzabgabe. Diese bestimme, dass Veränderungen und Zerstörungen der Landschaft beim Abbau von Bodenmaterialien wie Sand, Schotter oder Torf, abgegolten werden müssen. Allerdings müsse nur abgegolten werden, was auch verkauft werden könne.

Grüne werden dem Gesetz nicht zustimmen

„Das ist nicht im Sinne des Naturschutzes. Es werden 100 Prozent der Landschaft zerstört, aber oft nur 50 Prozent Abgabe gezahlt“, so der Grün-Abgeordnete. Dieses Geld fehle dann in den Gemeinden, um zum Beispiel naturnahe Erholungsgebiete zu gestalten: „Wir wollen eine faire Abgabe, die alle Erdbewegungen umfasst.“ Die Grünen würden dem neuen Naturschutzgesetz daher nicht zustimmen, kündigte Spitzmüller an.