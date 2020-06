Polizei-Fortbildung trotz Schlechtwetter

Trainiert werden Kurven- und Blicktechnik, Geschicklichkeit und Gleichgewichtsgefühl auf dem Motorrad – aber auch sehr schnelles und sehr langsames Fahren. Bevor die Polizeimotorradfahrer ihren Dienst auf der Straße beginnen, müssen sie eine Grundausbildung absolvieren und danach jedes Jahr spezielle Schulungen, um möglichst unfallfrei durch die Saison zu kommen. „Schnellfahren – das kann jeder. Das Schwierige ist oft das langsame Fahren“, sagte der Leiter der Verkehrsabteilung, Andreas Stipsits. Speziell wenn es Stau gebe, müsse man sich bei den Fahrzeugen durchschlängeln, dass man zum Einsatzort komme. Mit einem Auto sei das oft nicht möglich, daher setze man hier oft Motorräder ein, so Stipsits.

ORF

Motorrad für spezielle Einsätze wendiger und kompakter

Die Polizeibeamten zeigen beim Fahrsicherheitstraining in Rattersdorf am gesperrten Endstück der Schnellstraße B31 a ihr Können. Um ein rund 300 Kilo schweres Motorrad zu beherrschen, braucht es viel Übung und Erfahrung. Der Motorraddienst sei ein Dienst, den man besonders für Hochgefährdungsstrecken verwenden könne – etwa das Leithagebirge, die Rosalia oder rund um den Geschriebenstein und natürlich auch, wenn sehr viel Verkehr ist, sagte Chefinspektor Karl Eidenberger. Auf einer Strecke wie der B50 zwischen Eisenstadt und Neusiedl am See, wo speziell im Sommer während der Urlaubszeit sehr viel Verkehr sei, sei ein Motorrad fast nicht wegzudenken, so Eibenberger.

Training empfehlenswert für alle Motorradfahrer

Insgesamt gibt es im Burgenland derzeit 30 Polizeibeamte auf Motorrädern. Der Fuhrpark umfasst 14 Dienstfahrzeuge im ganzen Land. Es sei von enormer Wichtigkeit, dass die Beamten trainieren können, sagte Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner (SPÖ). Sie seien auf diesen Motorrädern tagtäglich im Einsatz und dementsprechend wichtig sei es, dass sie sich selbst schützen und das entsprechend trainieren können.

ORF

Auch für die privaten Fahrer habe ja die Motorradsaison bereits begonnen. Hier sei es zu empfehlen, ein Fahrsicherheitstraining zu besuchen. Das Land fördere diese Trainings auch, so Dorner. Diese Förderungen für private Motorradfahrer betragen bis zu 50 Euro und sollen so wie das Fahrsicherheitstraining für die Polizeibeamten so gut wie möglich auf eine unfallfreie Motorradsaison vorbereiten.