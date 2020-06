„Safe in the city“: Unternehmer kooperieren

Die Eisenstädter Innenstadt gilt als beliebtes Ausflugsziel, gerade die Fußgängerzone eine der Hauptschlagadern der Wirtschaft in der Region rund um die Landeshauptstadt. Nach den Coronavirus-Ausgangsbeschränkungen und den damit verbundenen Ausfällen haben die Unternehmer jetzt auf Eigeninitiative gehandelt. Mit der Initiative „Safe in the City“ möchten die Unternehmer auf die Sicherheitsvorteile der Fußgängerzone als Einkaufsort aufmerksam machen.

„Abläufe neu überdenken“

Die Krise habe wirklich viele Betriebe schwer getroffen und es sei auch immer noch so, dass es teilweise sehr bedrohlich sei, sagte Konrad Robitza von der Selektion Vinothek. „Ich finde aber auch die Zeit sehr gut, um Abläufe oder alte Prozesse zu überdenken und eben auch neu zu denken – und genau das passiert hier jetzt“, so Robitza.

ORF

„Wir müssen ganz dringend alle nah zusammenrücken, um auch den Kunden zu zeigen, wie sicher diese Innenstadt ist“, sagte Franz Pospischill von Optik Oswald. Die Eisenstädter Fußgängerzone sei eine echte Perle. Man könne sich hier weitläufig bewegen und werde nicht so zusammengedrängt. Das sei natürlich ein riesiger Vorteil für die Fußgängerzone gewesen, so Pospischill.

Kaufverhalten der Menschen verändert

Die sieben Wochen Lockdown haben das Kaufverhalten der Menschen nachhaltig verändert. Angst und Ungewissheit lassen die Konsumentinnen und Konsumenten jetzt anders auftreten. Die Kundinnen und Kunden würden sich zwar nach wie vor eine Freude machen, indem sie sich das eine oder andere Stück kaufen würden, aber es werde weniger gekauft, sagte Christa Züger von der Boutique Weibsbilder. „Es kommen zwar relativ viele Kunden, aber der Einzelne gibt nicht so viel aus“, so Züger.

ORF

Die Aktion hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Während das Geschäft in den großen Shoppingcentern noch nicht richtig anläuft, ist die Belebung der Eisenstädter Innenstadt gelungen, heißt es seitens der Unternehmer. In der Innenstadt sei das Geschäft sehr positiv verlaufen, sagte Juwelierin Vera Kröpfl. Die Leute seien froh, dass sie wieder hinausgehen und die Fußgängerzone genießen können. „Wir sind auch mit dem Umsatz im Mai sehr zufrieden gewesen“, so Kröpfl.

Gutschein-Aktion soll Wirtschaft beleben

Auch die Stadt Eisenstadt möchte ihre Unternehmerinnen und Unternehmer unterstützen und hat ein Unterstützerpaket im Gesamtvolumen von 300.000 Euro auf den Weg gebracht. 150.000 Euro davon werden in den kommenden Tagen in Form von Zehn-Euro-Gutscheinen an die Eisenstädterinnen und Eisenstädter verschickt. Man wolle die Bewohner damit einladen sich am Neustart der Wirtschaft zu beteiligen und den Betrieben und ihren Mitarbeitern in diesen schwierigen Zeiten unter die Arme zu greifen, sagte Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP). Die Gutscheine können bei 230 Partnerbetrieben eingelöst werden.