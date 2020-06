Fahrradprüfungen in Schulen laufen

Nicht nur Autofahrer, auch Fahrradfahrer müssen die Straßenverkehrsregeln kennen – vor allem Kinder, die mit ihrem Fahrrad alleine im Straßenverkehr unterwegs sind. In der Vorbereitung auf den Fahrradführerschein erfahren die Kinder von Verkehrspolizisten, wie sie sich als Radfahrer richtig verhalten.

ORF

„Wir beginnen normalerweise schon im Herbst mit den ersten Vorbereitungen. Da kommen die Kinder für praktische Übungen mit den Fahrrädern in die Schule. Dann geht eigentlich die theoretische Vorbereitung los – da kommen die Polizisten dann in den Unterricht und unterstützen die Lehrkräfte bei der Erarbeitung der Verkehrsregeln“, sagte die Direktorin der Volksschule St. Georgen, Gerlinde Kugler.

Fahrradprüfung künftig auch schon in der dritten Klasse

Die Unterrichtseinheiten werden gut angenommen, sagte Günter Bauer von der Polizeiinspektion Eisenstadt. Er und seine Kollegen führten die praktischen Übungen mit den Kindern durch. „Wir beginnen ja praktisch schon in der ersten Klasse mit dem Schulweg. In der zweiten und dritten Klasse geht es weiter mit der Kinderpolizei und in der vierten Klasse folgt dann die Fahrradprüfung, die wir ab dem nächsten Jahr wahrscheinlich schon in der dritten Klasse machen werden“, so Bauer.

ORF

Das Abschätzen der Fahrbahnbreite, das Linksabbiegen, das Einordnen in den Verkehr und noch vieles mehr werden bei den Verkehrserziehungskursen geübt. Es gibt eine schriftliche Prüfung und eben eine praktische. Bei dieser wird genau darauf geachtet, ob alles richtig umgesetzt wird. Alle Kinder, die die freiwillige Prüfung schaffen, bekommen in Kürze einen Radfahrausweis. Damit dürfen sie dann mit dem Fahrrad am öffentlichen Verkehr teilnehmen.