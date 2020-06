Polizist bei Schulwegsicherung angefahren

Der Fahrzeuglenker gab an den Polizisten auf dem Schutzweg übersehen zu haben. Der Vorfall ereignete sich am Montagvormittag gegen 11.50 Uhr. Der Polizist wurde durch den Aufprall zu Boden gestoßen. Er erlitt dabei Verletzungen am rechten Knie und musste von seinen Kollegen in das Krankenhaus Güssing gebracht werden. Der Fahrzeuglenker wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt und muss mit einem Verfahren wegen Körperverletzung rechnen.