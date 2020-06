40-Jährige wegen Mordversuchs vor Gericht

Am 3. November 2019 kam es in Kleinpetersdorf in einem Kellerstüberl zu einem Streit zwischen der Angeklagten und ihrem Lebensgefährten. Es war reichlich Alkohol im Spiel. Laut Polizeiermittlungen sollen sich in dem Haus dann folgende Szenen abgespielt haben: Als der Mann zu Bett gehen wollte, nahm seine Freundin ein Messer aus einer Lade und stach „ohne ersichtlichen Grund“ auf ihn ein. Der Mann schaffte es, die Frau wegzustoßen und den Keller zu verlassen.

Keine Erinnerungen an die Tat

Er rief seinen Vater an und bat ihn um Hilfe. Seine Verletzungen bemerkte er zunächst nicht und ging nochmal in den Keller. Doch dort attackierte ihn seine Freundin noch einmal mit dem Messer. Trotz seiner Schnitt- und Stichwunden gelang es ihm, die Frau bis zum Eintreffen der Polizei am Boden festzuhalten. Das Opfer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Oberwart gebracht, seine mutmaßliche Angreiferin wurde wegen oberflächlicher Verletzungen ebenfalls ambulant im Spital behandelt.

Die 40-Jährige gibt laut Gericht an, keine Erinnerungen an den Abend zu haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Mordversuch vor. Der Strafrahmen beträgt zehn bis 20 Jahre oder lebenslang.