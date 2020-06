Rauchsäule über Leithagebirge sichtbar

Der Brand war am Sonntagabend gegen 19.00 Uhr in einem Brennstofflager ausgebrochen und hat dann in weiterer Folge auf eine Förderanlage übergegriffen. Die enorme Rauchentwicklung war kilometerweit zu sehen – auch bis ins Burgenland.

Feuerwehr

Rauchschwaden lösten Fehlalarm aus

In den Gemeinden Donnerskirchen, Purbach und Breitenbrunn (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) berichteten Anrainer, dass einerseits die Rauchsäule sichtbar war, andererseits aber auch Brandgeruch deutlich wahrnehmbar war. In Purbach wurde dadurch sogar ein Fehlalarm ausgelöst. Ein Anrainer hatte aufgrund des Rauches einen Waldbrand vermutet und die Einsatzkräfte verständigt. Bei einer Kontrollfahrt der Feuerwehr stellte sich heraus, dass kein Brandgeschehen vorlag, da es sich um den Rauch des Großbrandes im benachbarten Niederösterreich handelte.

Auch Autofahrer, die auf der Südostautobahn (A3)Richtung Burgenland unterwegs waren, berichteten, die Rauchschwaden gesehen zu haben. Der Großeinsatz der Feuerwehr dauerte bis in die Nacht an. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, fünf Mitarbeiter, die zum Zeitpunkt des Brandes im Werk beschäftigt waren, konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.