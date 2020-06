Trotz Krise: Anspruch auf Ferienbetreuung

Die Coronavirus-Krise hat viele Pläne für den heurigen Sommer über Haufen geworfen. Viele Eltern würden jetzt auch in Sachen Kinderbetreuung vor neuen Herausforderungen stehen, sagte Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ).

Es könne sein, dass sich aufgrund der Krise andere Bedürfnisse bei den Eltern ergeben würden. Jedes Kind habe einen Anspruch auf einen Ferienbetreuungsplatz im Burgenland – das sei gesetzlich so geregelt, so Winkler. Kinder bis zum Alter von sechs Jahren können in der Kinderkrippe oder im Kindergarten betreut werden. Sind es nur wenige, können sie auch in der Nachbargemeinde untergebracht werden.

Gemeinden können Ferienbetreuung übernehmen

Für Sechs- bis 14-Jährige kann die Gemeinde selbst eine Ferienbetreuung anbieten, wie zum Beispiel in Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung), so Bürgermeister Rainer Porics von der SPÖ. Man habe in der Schule, aber auch im Kindergarten, geschultes Personal. Es sei das Personal, das die Kinder von der Betreuung des ganzen Jahres kennen würden. Man versuche hier abwechslungsreich mit den Kindern umzugehen und ihnen viele Möglichkeiten anzubieten – ganz besonders im Sommer, so Porics.

Wenn es wenig Bedarf gibt, können Schulkinder unter gewissen Voraussetzungen auch in Kindergartengruppen integriert werden, oder die Ferienbetreuung kann auch gemeindeübergreifend angeboten werden. Gemeinden können die Ferienbetreuung auch an Vereine auslagern – das macht zum Beispiel die Gemeinde Steinbrunn (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) so, sagte Bürgermeister Thomas Kittelmann von der (ÖVP).

Kosten von 30 Euro pro Woche festgesetzt

Man habe in Steinbrunn zwei Vereine, die diese gesetzliche Regelung so wie sie jetzt sei, schon länger durchführen. Das seien die Kinderfreunde und das TRImTeam, der Triathlonverein, mit denen man kooperiere und die zeitlich hintereinander Betreuung anbieten würden, so Kittelmann. Eine Woche Ferienbetreuung darf laut Kinderbetreuungsgesetz maximal 30 Euro kosten – dazu kommen dann noch Verpflegung, externe Aktivitäten und Ausflüge.