Erster Wettkampf in neuer Leichtathletik-Arena

Die moderne und wettkampftaugliche Anlage in Eisenstadt wurde im vergangenen Jahr errichtet. Mit dieser Anlange habe man einen weißen Fleck in der Leichtathletiklandschaft Österreichs geschlossen, so der Eisenstädter Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP). Am Sonntag wurden die ersten offiziellen Wettkämpfe nach der coronavirusbedingten Pause durchgeführt. Das Burgenland machte somit den nationalen Startschuss für die Freiluftsaison.

ORF

Das Aushängeschild dieser Wettkämpfe war Sarah Lagger – einstige U20-Weltmeisterin und Österreichs Nachwuchs-Hoffnung im Siebenkampf. Die 20-Jährige gewann drei Bewerbe. Im Speerwurf knackte Lagger auch erstmals die 50-Meter-Marke und sorgte in Eisenstadt für einen neuen persönlichen Bestwert – mehr dazu in sport. ORF.at.

Nächster Bewerb im Juli

Aus burgenländischer Sicht fehlten einige Top-Athleten, wie Yvonne Zapfel oder Adam und Yvonne Wiener. Stark präsentierte sich Caroline Bredlinger vom Leichtathletik Klub Burgenland. Sie gewann das Rennen über die 800 Meter der Damen. Über die 300 Meter der Herren setzte Niklas Strohmayer-Dangl aus Neufeld ein Ausrufezeichen.

Am 2. Juli findet in der Eisenstädter Leichtathletik-Arena erneut eine nationale Veranstaltung statt – dann mit dabei Lukas Weißheidinger und Ivona Dadic.