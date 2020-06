Der „Öl-Kaiser“ aus Neuberg

Auf den sogenannten „Ölfeldern“ von Neuberg stehen keine Bohrtürme. Hier wächst das Öl direkt auf den Feldern, und zwar in Form von Sonnenblumen. Aus diesen erzeugt Andreas Kovacs nach der Ernte Öl. Der 49-jährige Landwirt ist vor einigen Jahren aus wirtschaftlichen Überlegungen in die Speiseölerzeugung eingestiegen.

Nach Startschwierigkeiten zum Erfolg

„Wir haben damals die Landwirtschaft von meinen Eltern übernommen – das waren rund zehn Hektar Grund. Wir haben gemerkt, dass es wenig Sinn hat so weiterzuarbeiten und haben dann gesagt, dass wir uns spezialisieren müssen. Aus den Ölfrüchten, die wir angebaut haben, haben wir dann versucht Öl zu produzieren. Wir haben eine Ölpresse besorgt und dann Öl gepresst“, so Kovacs. Der Anfang war schwierig, es gab viele Rückschläge. Doch mittlerweile läuft die Produktion wie geschmiert. Das Öl wird im Kaltpressverfahren gewonnen. Drei Liter pro Stunde sind dabei möglich. Mehr sei bei dieser Produktion momentan nicht möglich, sagte Kovacs.

Sieben verschiedene Öle werden mittlerweile in der Neuberger Ölwerkstatt – die früher ein Kuhstall war – hergestellt. Die Produktpalette reicht von Bärlauch- über Basilikum- bis hin zu Chili-Öl. Ehefrau Beatrix ist für die Feinabstimmung verantwortlich. „Ich bin zuständig für die Aromatisierung der Öle. Aromatisiert wird immer nur das reine Sonnenblumenöl – mit Basilikum oder Thymian, Rosmarin oder Knoblauch – mit allem, das wir in unserem Küchengarten haben. Die Bio-Zitronen für das Zitronenöl wird zugekauft, dieses Öl wird auch verlangt, denn man kann es vielseitig einsetzen“, so Beatrix Kovacs.

Die Speiseöle aus Neuberg wurden mittlerweile auch schon mehrmals auf der Fachmesse in Wieselburg (Niederösterreich) mit Edelmetall und mit dem Titel „Öl-Kaiser“ prämiert. „Das bestätigt das, was wir machen und zeigt einfach auch, dass dieser Weg der Richtige ist“, so Andreas Kovacs. Verkauft werden die Öle Ab-Hof, über den eigenen Online-Shop und in Bauernläden.