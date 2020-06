Mehrere Radunfälle im Burgenland

Laut Landessicherheitszentrale Burgenland hat sich der Unfall am Sonntagvormittag ereignet. Der Mann ist aus bisher ungeklärter Ursache ohne Fremdeinwirkung zu Sturz gekommen und dabei schwer verletzt worden. Der Radfahrer musste mit den Notarzthubschrauber „Christophorus 16“ ins Krankenhaus Oberwart geflogen werden.

Zwei weitere Unfälle mit Radfahrern

Auch in Marz (Bezirk Mattersburg) wurde ein Radfahrer bei einem Unfall leicht verletzt. Nähere Details waren dazu zunächst nicht bekannt. Glimpflich ausgegangen ist hingegen ein Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Pkw in Zurndorf (Bezirk Neusiedl am See). Wie die Landessicherheitszentrale mitteilte, erlitt der Radfahrer keine Verletzungen.