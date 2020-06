Künstlerisches „Fremdenzimmer“ startet

Der Kunstverein Eisenstadt öffnet heuer die Tür für künstlerische Gemeinschaftsarbeit. Alfredo Barsuglia und Peter Sandbichler haben dieses Objekt geschaffen. Es ist eine scheinbar schwerelose Raumskulptur, ein ungewöhnliches Hotelzimmer und eine Wunderkammer mit Überraschungsmomenten. „Fremdenzimmer“ nennen die Künstler ihr multifunktionales Raumschiff der Absonderlichkeiten.

„Sich in der Kunst befinden“

Diese Skulptur sei nicht nur Ausstellungsobjekt, sie kann für eine Nacht auch bewohnt werden, sagte Kuratorin Barbara Horvath. Man sei selber gespannt, wie das von der Bevölkerung angenommen werde. Gerade jetzt in Coronavirus-Zeiten biete man an hier an wie in einem Fremdenzimmer zu nächtigen und Eisenstadt besser kennenzulernen – sich in der Kunst zu befinden, sich Gedanken zu machen und sich einfach auch ein bisschen Zeit zu nehmen, so Horvath.

Die ausgestellten Objekte der Wunder- und Wohnkammer sind tagsüber Ausstellungsbesucher n zugänglich. In der Nacht werden sie für Übernachtungsgäste zum Leben erweckt. „Ich habe es selbst auch ausprobiert und habe hier übernachtet. Ich weiß ja eigentlich was kommt und war dann einmal zwei Stunden wach, nachdem das passiert ist, was hier passiert. Also die vermeintlich harmlosen Dinge bekommen ein neues Leben und verändern sich – und dieses choreografierte Schauspiel, findet eben in der Nacht statt“, sagte Künstler Alfredo Barsuglia.

Künstler profitieren vom Dialog

Das ganze Jahr über führt der Kunstverein Eisenstadt noch Kunstschaffende für gemeinschaftliches Arbeiten zusammen. Die Künstler seien auch nicht so die einzeln isolierten Monaden, die ihre Ideen nur aus sich schöpfen würden, so der Präsident des Kunstvereins Eisenstadt, Vitus Weh. Sie würden auch schauen, was links und rechts sei und wenn sie mit Kolleginnen und Kollegen in Dialog treten können, dann profitieren sie, so Weh.

Die Ausstellung „Fremdenzimmer“ wird am Sonntag um 14.00 Uhr eröffnet. Zu sehen und zu bewohnen ist sie dann an den Wochenenden bis Ende August.