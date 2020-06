Großer Rückgang bei Insolvenzen

87 Firmeninsolvenzen hat es heuer im Burgenland seit Jahresbeginn gegeben – im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es noch 110, ein Rückgang von einem Drittel. Ein Grund für den Rückgang, der sich besonders seit dem 16. März bemerkbar macht, ist laut dem Alpenländischen Kreditorenverband die in der Coronaviruskrise über Wochen eingestellte Tätigkeit des Gerichtsbetriebs.

Auch finanzielle Unterstützungen des Staates und Zwangsstundungen werden als Gründe für den Rückgang angeführt. Ausgesetzt wurde von März bis Ende Juni vorübergehend auch die Regelung, dass ein überschuldeter Betrieb einen Insolvenzantrag stellen muss – ein Antrag muss nur im Fall der Zahlungsunfähigkeit gestellt werden.

Privatkonkurse um 53 Prozent zurückgegangen

Die größten Firmeninsolvenzen hinsichtlich der Passiva sind jene von Kölly-Bau in Deutschkreutz mit 13,5 Millionen Euro und zwei Unternehmen aus dem Kaffee-Konzern Schärf mit Sitz in Neusiedl am See mit 9,8 und 9,7 Millionen Euro. Die meisten betroffenen Mitarbeiter – nämlich 86 – gibt es bei der Alexander Schärf und Söhne GmbH – mehr dazu in Zwei Schärf-Firmen im Burgenland insolvent. Gestiegen ist aufgrund dieser Großinsolvenzen auch die Summe der Gesamtpassiva von 45,9 Millionen Euro im Vorjahr auf heuer 63,4 Millionen.

Bei den Privatkonkursen hat es ab Mitte März einen Einbruch von mehr als 53 Prozent gegeben – das ist der stärkste Rückgang österreichweit. 62 Anträge hat es heuer im Burgenland gegeben – im Vorhahr waren es noch 135. Die Durchschnittsverschuldung beträgt pro Verfahren 119.100 Euro. Nachdem die Schuldnerberatungen wieder ihren Betrieb aufgenommen haben, rechnet der AKV damit, dass die Zahl der Privatkonkurse in den kommenden Wochen wieder das Niveau der Vorjahre erreichen wird.