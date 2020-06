Ungarn und Slowakei: Grenzen seit Freitagfrüh geöffnet

Die Information über die Grenzöffnung von Ungarn teilte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto am Donnerstagabend auf Facebook mit. Österreich hatte seinerseits seine Grenzen zu Ungarn bereits am Donnerstag geöffnet – mehr dazu in Verwirrung um Grenzöffnungen.

Ungarn: Beschränkungen im öffentlichen Leben

In Ungarn selbst müssen jedoch die Beschränkungen im öffentlichen Leben weiterhin eingehalten werden. In Lebensmittelmärkten, Apotheken und Drogeriemärkten dürfen Personen, die älter als 65 Jahre sind, nur zwischen 9.00 und 1200 Uhr einkaufen gehen, hießt es von den Behörden. Bei Friseurbesuchen gilt in Ungarn Maskenpflicht.

Die Öffnung der Slowakei für Österreicher wurde Freitagfrüh vom slowakischen Premier Igor Matovic bei einer Pressekonferenz mit dem ungarischen Vizepremier Zsolt Semjen am slowakisch-ungarischen Grenzübergang Medvedov-Vamoszabadi bekanntgeben, dabei wurde auch die Grenzöffnung zwischen der Slowakei und Ungarn bestätigt. Zuletzt hat es um die Öffnung der Grenzen noch Unklarheiten gegeben – mehr dazu in Verwirrung um Grenzöffnungen.