Schuldenberatung befürchtet Ansturm

Die häufigsten Gründe, warum Menschen in die Schuldenfalle tappen sind gescheiterte Selbstständigkeit, Mithaftungen und Bürgschaften, sowie Hauskäufe oder Anschaffungen für die Wohnung. Was derzeit dazukommt, ist die Arbeitslosigkeit vieler Menschen. Die Coronapandemie habe laut der Schuldenberatung Burgenland alle Gesellschaftsschichten gleichermaßen getroffen.

„Auch Menschen mit einem relativ guten Einkommen sind jetzt auf Kurzarbeit gesetzt worden oder sind arbeitslos geworden. Die haben jetzt massive Einkommensverluste, manchmal 600 bis 700 Euro. Die können jetzt auch nicht ihren Zahlungen nachkommen.“ so Michaela Puhr von der Schuldenberatung Burgenland.

Wirtschaftslage im Sommer gilt als entscheidend

Der Sommer sei in vieler Hinsicht entscheidend, so Puhr. Die Wirtschaft fährt langsam wieder hoch, Menschen werden aus der Kurzarbeit geholt. Auch welche Jobs erhalten werden können, werde sich in den kommenden Monaten zeigen. Jenen Menschen, die Schulden haben, rät Puhr, Möglichkeiten, wie etwa die Stundung der Kredite zu nutzen.

„Wenn ein Kredit gerade läuft, schlage ich vor, mit der Bank zu reden. Der Kredit kann bis zu drei Monate gestundet werden. In diesen drei Monaten kann sich finanziell einiges ändern, man findet einen Job oder vielleicht eine geringfügige Beschäftigung“, so Puhr. Die Expertin empfiehlt zudem, eine Einnahme-Ausgaben-Liste zu führen. Derzeit gibt es schon vereinzelt persönliche Gespräche bei der Schuldenberatung, großteils läuft die Beratung aber telefonisch ab.