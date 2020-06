Verwirrung um Grenzöffnungen

Vor zwei Wochen kündigte die Bundesregierung an, dass alle Übergänge nach Ungarn wieder offen seien. Unüberwindbare Hindernisse wie etwa am Übergang bei Schattendorf zeigen aber bis heute eine andere Realität. Nach der Ankündigung von Außenminister Alexander Schallenberg, wonach die Grenz- und Gesundheitskontrollen zu den Nachbarländern Deutschland, Liechtenstein, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik und Ungarn schon am Donnerstag aufgehoben werden, gibt es weiterhin keine völlige Reisefreiheit.

Gespräch über Grenzkontrollmaßnahmen Brigitte Novosel, Sprecherin des Koordinationsstabes des Landes, informiert über Regeln, die nun an der Grenze gelten.

Freie Reise nach Ungarn und Slowakei noch nicht möglich

Wer aus diesen Ländern kommt, hat also freie Fahrt. Doch wer nach Ungarn will, braucht immer noch einen negativen, mindestens vier Tage alten Corona-Test, voraussichtlich zumindest noch bis zum 15. Juni. Auch Reisen in die Slowakei sind derzeit nur stark eingeschränkt möglich – freies Reisen ist hier also nur in eine Richtung möglich. Anders ist das bei den Ländern Tschechien und Slowenien, dort wurden heute ebenfalls Einreise-Einschränkungen aufgehoben.

ORF

Kompliziert wird es aber, wenn Menschen aus anderen Ländern – etwa aus Kroatien, Rumänien, oder aus Nicht-EU-Ländern, über Ungarn oder Slowenien einreisen wollen. Diese Menschen müssten weiterhin in Quarantäne. Kontrollen wird es also geben müssen, vermutlich aber deutlich weniger, da nun auch das Bundesheer seinen Einsatz an der Grenze zurückfährt.