Streit um Zuständigkeit bei Immo-Affäre

Am Mittwoch haben die Oppositionsparteien ÖVP, FPÖ und Grüne eine Dringliche Anfrage an Landeshauptmann Doskozil (SPÖ) gerichtet – mehr dazu in Landtag zu Immo-Affäre und Kassenreform. Doskozil soll über das Verfahren zur Aberkennung der Gemeinnützigkeit dreier Wohnbaugesellschaften in der Causa Tojner Auskunft geben. Laut Landesrechnungshof sind dem Land dadurch 120 Millionen Euro entgangen. Der Landeshauptmann hat Anzeige gegen Tojner wegen Betrugs erstattet. Tojner weist die Vorwürfe zurück.

Hergovich: Außerhalb der Zuständigkeit von Doskozil

Verteidigt wird Doskozil von SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich. Die Fragen der Opposition liegen laut Hergovich außerhalb der Zuständigkeit von Doskozil, er zieht einen Vergleich zur Kommunalpolitik. „Herr Kollege Klubobmann Ulram, wenn ich Sie fragen würde, wann Sie die Bahngasse in Mönchhof asphaltieren werden, dann würden Sie zurecht sagen, dass der Bürgermeister von Mönchhof zuständig ist und nicht ich als Bürgermeister von Halbturn. Da hätten Sie völlig recht, und genau dasselbe gilt für die Landesregierung“, so Hergovich.

ÖVP-Klubobmann Markus Ulram entgegnete: „Eigentlich stellt der Klubobmann der SPÖ seiner eigenen Parteifreundin, der Frau Präsidentin (Anm. Landtagspräsidentin Verena Dunst), das Misstrauen aus. Wenn Sie sagt ‚Nicht zuständig‘ und die Präsidentin lässt das zu, dann hat sie einen Fehler gemacht. Dann müssen Sie ihr das auch sagen, wenn Sie sagen, dass der Landeshauptmann nicht zuständig ist“, so Ulram. Die ÖVP bringe daher eine umformulierte Anfrage ein, die am Nachmittag behandelt werden soll.

Opposition kritisiert Standort für Krankenhaus in Gols

In der Fragestunde am Vormittag wurde zuvor der geplante Standort des Krankenhauses in Gols diskutiert. Der Standort befindet sich in einem Natura-2000-Gebiet – was ÖVP und Grüne kritisieren. Landeshauptmann Doskozil sagte, dass im Verfahren naturschutzrechtliche Auflagen eingebunden werden und ortet in der Ablehnung diese Standortes parteipolitische Taktik.

„Haben Sie sich aufgeregt als Fraktion im Bezirk, dass die Mole West (Anm.: Lokal in Neusiedl am See) gebaut wurde? Die Mole West steht mitten im Naturschutzgebiet. Ein Krankenhaus ist viel, viel wichtiger. Aus meiner Sicht gibt es da eine Interessensabwägung und Gesundheit ist ein ganz hohes Gut. Das werden wir im Verfahren mit dem Naturschutz ausdiskutieren, aber das bedeutet nicht, dass wir auf diesem Standort einzementiert sind“, so Doskozil.