Heftiger Hagel im Nordburgenland

Im Bezirk Eisenstadt-Umgebung waren vor allem die Gemeinden am Leithagebirge an der burgenländisch-niederösterreichischen Grenze betroffen, also Leithaprodersdorf, Wimpassing und Hornstein. Auch die Bezirke Oberpullendorf, Neusiedl am See und Mattersburg hat es erwischt. Stark getroffen hat das Unwetter vor allem Niederösterreich: In Pottendorf (Bezirk Baden) wurden die Dächer mehrerer Häuser abgedeckt – mehr dazu in Pottendorf: Windhose riss Dachziegel mit sich.

Augenzeugen haben gegenüber dem ORF Burgenland von minutenlangem Dauerhagel berichtet. Private Gärten sind zum Teil massiv in Mitleidenschaft gezogen worden. In einer Aussendung der Österreichischen Hagelversicherung schätzt man den Schaden für die burgenländische Landwirtschaft auf 500.000 Euro. Betroffene Kulturen sind unter anderem Getreide, Mais, Raps und Erdbeeren. Bei der Hagelversicherung rechnet man, dass insgesamt 1.500 Hektar landwirtschaftlicher Fläche vom Hagel betroffen ist.