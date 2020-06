Landtag zu Immo-Affäre und Kassenreform

Die SPÖ macht mit ihrer absoluten Landtagsmehrheit die Krankenkassenreform zum Thema. Die von der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung umgesetzte Zusammenlegung der Kassen solle rückgängig gemacht werden, fordert die SPÖ in einem Entschließungsantrag. „Arbeitnehmervertreter sollen sagen, welche Leistungen Arbeitnehmer erhalten. Die zentralen Strukturen, die teuer geschaffen wurden, sollen wieder regional ausgestaltet werden. In der Region weiß man am besten, was die Versicherten benötigen“, so SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich.

ORF/Hannes Auer

Die Opposition aus ÖVP, FPÖ und Grüne richtet eine gemeinsame dringliche Anfrage an Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Es geht um die Immobilienaffäre rund um den Unternehmer Michael Tojner und die Gesellschaften Gesfö, Riedenhof und Pannonia, bei der dem Land laut dem Landesrechnungshof 120 Millionen Euro entgangen sind – mehr dazu in BLRH: Land soll um 120 Mio. Euro umgefallen sein.

Opposition will landespolitische Verantwortung klären

„Nur zu sagen ‚Haltet den Dieb‘ und ‚Der Tojner war es‘ ist das Eine, das werden die Gerichte klären. Es ist aber auch die landespolitische Verantwortung zu klären, und das wollen wir einfordern“, so ÖVP-Klubobmann Markus Ulram. „Was hier der Rechnungshof kritisiert, passiert strukturell weiterhin. Es gibt Geldverteilung ohne Kontrolle, und auch da haben wir in der Nachvollziehbarkeit ganz große Mängel“, so Grünen-Landessprecherin Regina Petrik.

ORF/Hannes Auer

Die Abwicklung der Immobiliengesellschaften fällt in eine Zeit, als zunächst die ÖVP und später die FPÖ gemeinsam mit der SPÖ in der Landesregierung waren. „Es kam keiner auf die Idee, den Landeshauptmann zu fragen – salopp gesagt: Haben deine Leute eh alle 50 Objekte bewertet und nicht nur 20? Oder haben deine Leute eh die Gesetze eingehalten? Das wären No-Na-Fragen. Wenn wir so anfangen, dann wäre das eine Dauerregierungssitzung über die gesamten fünf Jahre“, so der ehemalige FPÖ-Landesrat und nunmehrige Alexander Petschnig.

Drei Millionen Schulden abgebaut

Ebenfalls Thema in der Landtagssitzung wird der Budgetabschluss des vergangenen Jahres. Laut SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich sei das Ergebnis von 2019 besser als erwartet, man könne einen Schuldenabbau von drei Millionen Euro vorweisen.