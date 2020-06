Neues Zuhause für Caritas-Lerncafe

Kinder im Alter zwischen sechs und 15 Jahren erhalten in Lerncafes kostenlos Nachhilfe – mehrmals die Woche, in ruhiger Umgebung. Die Voraussetzungen an der neuen Adresse seien besonders ideal, sagte Caritas-Direktorin Edith Pinter. Das Haus sei für die Kinder leicht erreichbar, es stünden gleich mehrere helle und freundliche Räume zur Verfügung, so dass ein konzentriertes Lernen mit dem nun vorgeschriebenen Sicherheitsabstand möglich sei.

Coronavirus zwingt zu neuen Regeln

Dennoch beeinflussen die Coronavirus-Regeln die Kapazität des Lerncafes: Früher konnten mindestens 20 Kinder gleichzeitig an drei Tagen in der Woche betreut werden. Jetzt, mit dem Sicherheitsabstand, seien es nur mehr sieben Kinder, so Pinter. Die Caritas führt daher an fünf Vormittagen die digitale Lernhilfe weiterhin fort und im Lerncafe selbst erfolgt eine Einteilung nach Stunden.

Die Anzahl der Stunden wurde zwar erhöht, der Bedarf sei – nach der Coronavirus-Krise – aber deutlich gestiegen, so Pinter, die sich explizit beim Eisenstädter Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) und den Barmherzigen Brüdern bedankt, die den neuen Standort in der Pfarrgasse möglich gemacht hätten. In den Caritas-Lerncafes in Eisenstadt, Neusiedl am See und Oberwart erhalten in Summe mehr als 120 Kinder gratis Nachhilfe und Nachmittagsbetreuung.