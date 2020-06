Chronik

Feuerwehr musste Türen öffnen

Am Dienstag ist die Stadtfeuerwehr Pinkafeld zweimal ausgerückt, um Türen zu öffnen: In einem Fall hatten sich Eltern aus der Wohnung, in dem ihr Baby war, versehentlich ausgesperrt. Im anderen lag ein gestürzter Mann hilflos in der Wohnung.