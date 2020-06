„Netzwerk Kulinarik“ für regionale Lebensmittel

Regionale und biologische Lebensmittel liegen im Trend, und auch das Land Burgenland setzt auf Bio. Das „Netzwerk Kulinarik“ soll einen gemeinsamen Plan für die Vermarktung erarbeiten. „Die Basis bildet ein freiwilliges Qualitäts- und Herkunftssicherungssystem, mit einer gemeinsamen Vermarktungs- und Vertriebsstrategie. Es soll darum gehen, dass Konsumenten, Handel und Gastronomie zukünftig ihre Bezugsquellen für regionale und biologische Spezialitäten damit finden können“, so Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ). Dafür wird auch an einer österreichweiten Plattform gearbeitet.

ORF/Mario Kanitsch

„Genuss Burgenland“-Obmann Engelbert Rauchbauer sieht viele Vernetzungschancen: „Das wollen wir dann gemeinsam in einem Netzwerk mit dem Tourismus und dem Wein vermarkten. Es ist dann eine ganz schöne Symbiose, wenn hier regionale Produkte in der Landwirtschaft, in der Gastronomie und in der Kulinarik angeboten werden, in Zusammenhang mit dem Tourismus und der Kultur“, so „Genuss Burgenland“-Obmann Engelbert Rauchbauer.

60 Landwirte sind bereits dabei

Derzeit gelten drei unterschiedliche Richtlinien, und zwar für landwirtschaftliche Betriebe, Gastronomen und Lebensmittelmanufakturen. Bisher nehmen burgenlandweit rund 60 landwirtschaftliche Betriebe und 27 Gastronomen an der Aktion teil. Mit einer Informationsoffensive möchte man noch mehr Teilnehmer für die neue Qualitätssicherungsinitiative begeistern.

Regina Petrik von den burgenländischen Grünen lobt die Initiative als „ersten wichtigen Schritt zur Unterstützung der regionalen Landwirtschaft und Vermarkter“. Petrik hofft, dass im Landtag nun ein nächster Schritt gesetzt wird: „Wir brauchen eine österreichweit verbindliche Herkunftsbezeichnung bei allen Lebensmitteln, allen voran bei Fleisch und Tierprodukten“, so Petrik.