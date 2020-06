Weiterhin extrem hohe Arbeitslosenzahlen

Das Wiederhochfahren der Wirtschaft hat teilweise zu einer Entspannung am Arbeitsmarkt geführt. Ende Mai waren in Österreich mehr als 517.000 Personen arbeitslos oder in Schulung, das sind 54.000 weniger als im April 2020 und um 174.000 mehr als im Mai 2019. Im Burgenland waren im Mai 11.525 Menschen arbeitslos gemeldet. Dazu befanden sich noch 1.500 Personen in AMS-Schulungen. Aber auch im Burgenland ist wie in ganz Österreich die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum April 2020 deutlich gesunken: um 15 Prozent oder 2.044 Personen.

Höchster Anstieg bei 15- bis 24-Jährigen

Im Vergleich zum Mai 2019 ist auch im Burgenland die Zahl der Arbeitslosen deutlich gestiegen – um 63 Prozent. Den höchsten Anstieg im Jahresvergleich gibt es bei den 15- bis 24-Jährigen. Die meisten Arbeitslosen in absoluten Zahlen gibt es weiterhin bei der Gruppe der über 50-Jährigen mit 4.200 Personen. Besonders betroffen von der Arbeitslosigkeit ist der Bezirk Jennersdorf, hier hat sich die Zahl der Arbeitslosen verdoppelt.

Der coronabedingte Höchststand in Österreich Mitte April lag bei 588.000 Arbeitslosen, ein Rekordwert seit dem Jahr 1945. Vor dem Corona-Shutdown Mitte März gab es rund 400.000 Personen in Österreich ohne Job.