Chronik

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfällen

Im Bezirk Eisenstadt-Umgebung sind bei Verkehrsunfällen zwei Personen verletzt worden. Ein 21-jähriger Pkw-Lenker fuhr in der Nacht auf Dienstag auf einen Kreisverkehr auf. Ein 50-jähriger Motorradfahrer stürzte am Montagnachmittag in den Straßengraben, berichtete die Polizei am Dienstag.