Hoteliers nach CoV optimistisch

Nach dem Ende des Lockdowns hat die St. Martins Therme und Lodge in Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) rasch wieder geöffnet. Geschäftsführer Klaus Hofmann bilanziert das erste Wochenende sehr positiv, er glaubt auch an ein gutes Geschäft in den kommenden Monaten. „Die Vorbuchungslage ist ausgezeichnet, wir sind wirklich sehr zufrieden. Wir sind im Vorbuchungsstand nur knapp hinter dem Vorjahr. Die Gäste scharren regelrecht darauf, ihren Urlaub zu buchen“, so Hofmann.

Schindler zur Öffnung der Tourismusbetriebe Der Geschäftsführer vom Neusiedler See Tourismus Stefan Schindler, spricht über die Wiederaufnahme der Gastro- und Tourismusbetriebe im Burgenland.

Bodenständigkeit in der Gastronomie

Im Hotel Wende in Neusiedl am See wird sehr stark auf den Seminartourismus gesetzt. Dieser ist zwar weggebrochen, Geschäftsführerin Martina Wende ist mit den Besucherzahlen dennoch zufrieden. „Die Nachfrage von Individualgästen, Urlaubsgästen und Radgästen und ist sehr groß. Die Buchungslage ist wirklich zufriedenstellend. Jetzt über das Wochenende haben wir über 80 Gäste gehabt, und wir sind da sehr zufrieden auch für die nächsten zwei Wochen“, so Wende.

ORF

In der Gastronomie setzt Martina Wende nun verstärkt auf Regionalität und Bodenständigkeit. „Wir versuchen zu kompensieren, in dem wir uns kulinarisch mehr an den ortsansässigen Gast orientieren. Wir haben einen Wirtshaussonntag ins Leben gerufen, der jede zweite Woche stattfindet. Hier werden regionale Produzenten miteingebunden“, so

Neusiedler See statt Italien

In Donnerskirchen (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) betreibt Marina Fuchs eine Frühstückspension. Sie setzt vor allem auf ihre Stammgäste, und die sind ihr treu geblieben. Zum Teil möchten sie heuer sogar zwei Mal kommen. „Die wären normalerweise im Juni nach Italien gefahren. Das ist ihnen aber zu unsicher geworden, deswegen haben Sie gefragt, ob ich noch etwas frei habe. Sie würden gerne zum Radfahren kommen“, so Marina Fuchs.

ORF

Fuchs hofft nun auch auf den Tourismusbonus, der vom Land in Aussicht gestellt wurde – mehr dazu in „Bonusticket“ soll Tourismus ankurbeln. Sie würde es freuen, wenn etwa Gäste aus dem Südburgenland die Gutscheine für Übernachtungsvergünstigungen in der Region des Neusiedler Sees einlösen würden.