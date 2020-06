Chronik

Eisenstadt: Waldlehrpfad wurde renoviert

In Eisenstadt ist der 2011 eingerichtete Waldlehrpfad komplett renoviert worden. 13 neue Stationen warten auf Besucher. Die Tour, auf der in etwa eineinhalb Stunden das Ökosystem Wald mit all seinen Lebewesen erläutert wird, soll nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch zum Ausprobieren einladen.