Golfer Wiesberger ab Ende Juni in Amerika

Im Rahmen eines Charity-Turniers im Golfklub Schönborn (Niederösterreich) hat der Südburgenländer über seine weiteren Turnierpläne gesprochen: „Es schaut momentan so aus, dass ich Ende Juni nach Amerika fliege. Dort werde ich hoffentlich in sechs Wochen fünf Turniere spielen“, so Wiesberger. Geplant sei etwa die Teilnahme beim „PGA-Championship“-Turnier Anfang August in San Franciso.

Die Turnierveranstalter würden sich laut Wiesberger bemühen, die Turniere trotz der Coronapandemie durchzuführen zu können: „Es gibt seitens der PGA große Anstrengungen, dass diese Veranstaltungen sicher und terminlich abgesichert stattfinden können“, so Wiesberger. Die European Tour soll Mitte Juli den Spielbetrieb wieder aufnehmen.