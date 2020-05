Im Bezirk Oberwart ist ein Schüler positiv getestet worden. Nun soll eine Screening-Testung sämtlicher Schüler sowie der Lehrer an der betroffenen Neuen Mittelschule durchgeführt werden – mehr dazu in CoV: Ein Schüler in NMS Markt Allhau positiv.

Die Anzahl der im Burgenland bisher genesenen Personen liegt unverändert 325. Zwei Menschen befinden sich wegen einer Covid-19-Erkrankung in stationärer Behandlung.