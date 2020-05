Familypark öffnet mit neuen Attraktionen

Das Wetter für einen Besuch im Familypark hätte am Sonntag aufgrund des Regens besser sein können, trotzdem sind schon am frühen Vormittag einige Gäste gekommen. Viele der Gäste sind Stammkunden und besuchen den Familypark seit Jahren regelmäßig, zum Teil haben sie sogar Jahreskarten.

Mittlerweile gibt es im Familypark 70 Attraktionen. Neu dazugekommen ist heuer das Wasserwerk, in dem Kinder ausgelassen planschen können. „Es gibt sehr viele Sprudelfontainen und Wasserfälle, in denen die Kinder im Badegewand spielen können. Die Eltern können daneben sitzen bei einem Cafe und entspannt zuschauen“, so Lisa Wagner-Körmendi.

Stärkung durch Mutterkonzern im Rücken

Im März des Vorjahres wurde der Familypark von einem französischen Investor gekauft – mehr dazu in Neue Pläne für den Familypark. Auf die Belegschaft hatte das keine Auswirkungen, auch die Geschäftsstratgie ist unverändert geblieben. „Wir haben jetzt einen Mutterkonzern in Paris sitzen. Wir sind im Grunde sehr frei in unseren Entscheidungen, aber wir haben jetzt natürlich die Stärkung von hinten. Wir haben im Hintergrund einen finanzkräftigen Mutterkonzern, der in den nächsten Jahren sehr viele Investitionen plant und den Park gekauft hat, um ihn noch weiterzuentwickelt“, so Lisa Wagner-Körmendi.

Im Vorjahr wurden im Familypark in Sankt Margartehen mehr als 700.000 Besucher gezählt. Ein Viertel davon kamen aus dem Ausland, in erster Linie aus den Nachbarländern Ungarn und Slowakei. Derzeit arbeiten im Familypark an die 170 Menschen, in der Hochsaison im Sommer steigt die Zahl der Mitarbeiter auf 300.