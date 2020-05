Chronik

Saunabrand: Elektrischer Ofen als Auslöser vermutet

Laut Polizei wird ein elektrischer Ofen als Auslöser für den Brand eines Saunahauses in der Nacht auf Samstag in Bad Tatzmannsdorf (Bezirk Oberwart) vermutet. Ein mit einem Schilfdach gedecktes Saunahaus am Gelände des Familienhotels Reiters brannte dabei bis auf die Grundmauern ab.