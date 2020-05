Tierheim Sonnenhof am Weg zur Normalität

Befürchtungen, es könnten vermehrt Tiere aus Angst vor einem möglichen Ansteckungsrisiko in Tierheimen abgegeben oder gar ausgesetzt werden, hätten sich nicht erfüllt. „Trotz der anfänglich besorgniserregenden Prognosen, was erhöhten Zustrom von Tieren von durch die Pandemie betroffenen Menschen betrifft, blieb ein Ansturm auf das Tierheim aus“, so Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) am Samstag.

„Die Zahl behördlich zugewiesener Fundtiere und abgenommener bzw. beschlagnahmter Tiere war seit Beginn der Covid-19-Pandemie konstant und insgesamt geringer als im Vergleichszeitraum des letzten Jahres“, erläuterte der Leiter des Sonnenhofs, Wolfgang Böck.

Besuche und Spaziergänge weiterhin erlaubt

Wegen der Entwicklung der Covid-19-Pandemie hätten ab Mitte März österreichweit in Tierheimen keine Übergaben mehr stattgefunden. Das Burgenland habe andere Wege beschritten. Der Besucherverkehr sei auf das notwendige Maß beschränkt worden. Besuche und Hunde-Spaziergänge wurden eingestellt, die Vermittlungstätigkeit sei aber – unter Einhaltung entsprechender Sicherheitsvorkehrungen und verstärkter Nutzung von Telekommunikation im Vorfeld – fortgeführt worden.

Die Anzahl der im Tierheim täglich anwesenden Mitarbeiter sei in den vergangenen Wochen auf ein notwendiges Maß beschränkt worden. Bei der täglichen Beschäftigung der Tiere wurde das Sonnenhof-Team zunächst von freiwilligen Mitarbeitern – vornehmlich Tiertrainerinnen und langjährigen, erfahrenen Tierpaten – unterstützt, beschrieb Eisenkopf. In einem weiteren Schritt sei nach Art eines Schleusensystems eine Möglichkeit zur kontaktlosen Übergabe und Übernahme für Hunde geschaffen worden.

Neues Zuhause für Katzen und Hunde

Meldungen aus anderen Bundesländern über vermehrte Anfragen nach Tieren im Zusammenhang mit der Krise hätten sich im Sonnenhof nicht bestätigt. Dieser setze seit jeher auf ein ausgedehntes Vergabeverfahren mit Fokus auf persönlichen Kontakt und das Gespräch mit den künftigen Tierhaltern. Fernvermittlungen würden nicht durchgeführt, wurde betont. Diese Vorgehensweise habe sich gerade in den vergangenen Monaten bewährt.

„Seit Beginn der Coronakrise haben nahezu alle im Sonnenhof lebenden Katzen sowie zahlreiche Hunde – darunter auch einzelne schwer vermittelbare Tiere – ein neues Zuhause gefunden“, berichteten Eisenkopf und Böck. Vorrangiges Ziel ist es nun, schrittweise zur Normalität zurückzukehren und interessierten Menschen wieder einen möglichst ungehinderten Besuch des Tierschutzhauses zu ermöglichen.