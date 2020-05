See-Residenzen: Luxus und Natur

Die neuen See-Residenzen des Feriendorfs Vila Vita in Pamhagen fallen in die Rubrik „luxuriös, aber naturverbunden“. Die Häuser haben eine Wohnfläche von 116 Quadratmetern und bieten Platz für vier Personen. Die beiden Schlafzimmer haben jeweils ein eigenes Bad, dazu hat jedes Haus eine finnische Sauna. Vom Wohnraum aus haben die Gäste Zugang zu einer Terrasse und zu einem privaten Steg.

„Es ist schon etwas Schönes, hier in der Vila Vita das zu genießen. Dazu noch diese Natur, diesen See und dieses Umfeld, der Nationalpark und vieles mehr. Darauf sind wir stolz, und darauf freuen sich auch unsere Gäste“, so „Vila Vita“-Geschäftsführer Engelbert Jandl.

Hoffnung auf Aufschwung nach der Corona-Pandemie

Die Eigentümerin der Vila Vita, die Deutsche Vermögensberatung, hat 17,5 Millionen Euro in die Häuser und die Infrastruktur investiert. Die Aufträge wurden hauptsächlich an burgenländische Firmen in der Umgebung vergeben. Der bestehende Badesee wurde ausgebaggert und aufs Doppelte vergrößert.

Beim Baubeginn vor acht Monaten war von Corona noch keine Rede: „Man muss jetzt wirklich diesen Sommer überstehen, und da sind wir überzeugt, dass das gelingen wird. In der Zeit danach wird es wieder aufwärts gehen. Die Menschen wollen wieder raus, die Menschen wollen wieder in die Natur, die Menschen werden weiterhin reisen wollen“, so Geschäftsführer Jandl.

Die neuen Häuser werden in wenigen Wochen bezugsfertig sein. Kostenpunkt pro Nacht: 600 Euro fürs gesamte Haus, plus 35 Euro pro Kopf für die Halbpension. Am dazugehörigen Restaurant mit dem Namen „Möwe“ wird noch bis August gebaut. Es wird auch für Gäste von außerhalb zugänglich sein und über eine Seeterrasse verfügen, auf der in Zukunft auch Veranstaltungen stattfinden sollen.