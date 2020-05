Chronik

Dachstuhlbrand in Bad Tatzmannsdorf

In Bad Tatzmannsdorf (Bezirk Oberwart) ist in der Nacht von Freitag auf Samstag das Schilfdach eines Saunahauses in Brand geraten. Nach Angaben der Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland waren insgesamt fünf Feuerwehren im Einsatz, es gab keine Verletzten.