Fitnessstudios: Freude über Wiedereröffnung

In den burgenländischen Fitnesscentern darf wieder gesportelt und geschwitzt werden. Nach zweieinhalb Monaten haben die Studios wieder geöffnet. Jennifer Lang, Inhaberin eines Fitnesscenters in Oberpullendorf, ist froh, ihre Kunden wieder begrüßen zu können. Sie hat erst kurz vor der Corona-Krise mit großen Investitionen den Standort gewechselt. „Ich habe mich nach zehn Jahren entschieden, das Studio größer zu machen und bin umgezogen. Dann haben wir zwei Wochen offen gehabt, hatten einen tollen Start, aber dann habe ich leider zusperren müssen“, so Jennifer Lang.

Große Vorfreude bei den Kunden

Nach einer schwierigen Zeit inklusive Exitenzängsten darf in ihrem Studio jetzt wieder trainiert werden. „Ich habe einen Druck von den Kunden gehabt, dass ich endlich wieder aufsperre. Die sind auch alle gekommen“, so Lang. Die Freude ist dementsprechend auch bei den Stammkunden groß. „Es ist ein guter Ausgleich zum Studium. Es ist schön wieder alle hier zu sehen“, so etwa Denise Schlögl aus Neutal.

ORF

Bei den Abos zeichnet sich trotzdem ein starker Rückgang ab, auch wenn einige Kunden weiterhin bezahlt haben. „Viele haben sich darauf eingelassen, sodass ich weiterhin abbuchen konnte. Die Kunden bekommen das auf die Endlaufzeit angehängt“, so Inhaberin Lang.