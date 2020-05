Wirtschaft

Familypark sperrt am Samstag wieder auf

Der Familypark in St. Margarethen (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) sperrt am kommenden Samstag wieder auf. Nach „Wochen des Wartens und der Unsicherheit“ aufgrund des Coronavirus habe man nun die Genehmigung für die Wiedereröffnung erhalten, so Geschäftsführer Filip de Witte in einer Aussendung.