Hotels für Gäste bereit

Das Avita Resort rüstet sich für die ersten Gäste, alles wird geputzt und noch einmal durchgecheckt. Am Donnerstag wurden die Mitarbeiter noch einmal auf die große Wiedereröffnung vorbereitet. Beim Einchecken und auch beim Buffet werden noch einmal Probeläufe durchgeführt, um wieder Routine zu gewinnen. „Unsere Gäste werden alle platziert. Sie werden gefragt, ob sie im Terrassenbereich oder Innenbereich sitzen möchten“, so Avita-Resort-Restaurantleiter Wolfgang Pöll. Bei jedem Betreten des Büfetts müssen die Gäste ihre Hände desinfizieren.

ORF

Auf Hygiene wird grundsätzlich immer geachtet, auch in der Therme gibt es durch die Coronavirus-Sicherheitsmaßnahmen Neuerungen. So kann man seinen persönlichen Liegestuhl und das Tagesticket reservieren. Die Liegen werden natürlich laufend desinfiziert. Zu Pfingsten sei das Hotel gut gebucht, so Avita-Geschäftsführer Peter Prisching. Im Juni laufe es etwas flach, aber für die Sommermonate sei man optimistisch, so Prisching.

Gute Stimmung

Auch in den anderen Bad Tatzmannsdorfer Betrieben, wie dem Reduce Gesundheitsresort und dem Reiters Reserve, ist alles für die Wiedereröffnung unter den geltenden Sicherheitsmaßnahmen bereit. Die Stimmung ist in beiden Häusern positiv. „Wir haben eines unserer zwei Privathotels geöffnet und da haben wir morgen schon einige Anreisen über das Pfingstwochenende. Im Kurbereich beginnen wir mit den Einberufungen ab kommenden Dienstag“, so Reduce-Geschäftsführer Leonhard Schneemann. „Wir sind ausgezeichnet gebucht – zumindest für die nächsten paar Tage, wir sind alle voll motiviert“, sagt Hotelchef Karl Reiter.