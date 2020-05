Chronik

Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfällen

Bei Winden am See (Bezirk Neusiedl am See) hat sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag das Auto eines 20-Jährigen überschlagen. Der Autolenker war alkoholisiert. Auch in Trausdorf und Kleinhöflein ist es am Mittwoch zu Verkehrsunfällen gekommen.