Trockenheit setzt dem Grundwasser zu

Regnet es in einem Monat mehr als verdunsten kann, spricht man von einem „Feuchtmonat“. So einen „Feuchtmonat“ hatte das Burgenland zuletzt vor einem Jahr, im Mai 2019. Laut Karl Maracek vom Hydrographischen Dienst Burgenland gibt es seither Monat für Monat zu wenig Niederschlag im Burgenland.

Pegelstände sinken

Auch wenn es in den vergangenen Tagen lokal zum Teil intensiv geregnet hat, können die Defizite nicht so schnell ausgeglichen werden. „Im heurigen Jahr haben wir sehr, sehr geringe Niederschläge bis jetzt gehabt, und zwar landesweit. Von Anfang Jänner bis Ende Mai haben wir nur etwa 50 Prozent des normalen Niederschlags gehabt“, so Maracek.

Gibt es zu wenig Regen oder Schnee im Winter, dann drohen ernste Konsequenzen. Die Pegelstände sinken – und das ist vor allem beim Grundwasser dramatisch. Besonders von der Trockenheit betroffen sind derzeit die Bezirke Eisenstadt und Mattersburg. Die Situation sei laut Maracek angespannt, vor allem wenn der Sommer auch heuer wieder heiß und trocken wird.

Weinbauern vorsichtig optimistisch

Unter der Trockenheit leiden auch die Weinbauern, auch wenn der Regen zuletzt für ein vorsichtiges Aufatmen gesorgt hat. Die aktuellen Bedingungen würden an jene des Vorjahres erinnern, heißt es von der Wein Burgenland. Die Regenschauer in der dritten und letzten Maiwoche würden die langanhaltende Trockenheit teilweise kompensieren können.

ORF

Mit einem Beginn der Haupternte rechnet man Anfang September. "2019 war es auch der Mai der mit seinen relativ kühlen Temperaturen die Weine so sehr prägten. Abhängig vom weiteren Witterungsverlauf, wird die Haupternte – berücksichtigt man die 100-Tagesregel ab Beginn der Blüte – im Burgenland Anfang September beginnen“, so Andreas Liegenfeld, burgenländischer Weinbaupräsident.