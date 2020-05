Freibäder öffnen mit Beschränkungen

Zwischen Neudorf bei Parndorf im Bezirk Neusiedl am See und Neuhaus am Klausenbach im Bezirk Jennersdorf gibt es 59 Naturbadeteiche, Frei-, See-, Thermal- und Hallenbäder. Viele sperren am Freitag auf, wegen des kühlen Wetters jedoch nicht alle. Jene, die ihre Pforten öffnen, trafen entsprechende Vorkehrungen. Die Betreiber müssen die Einhaltung der Hygienemaßnahmen sicherstellen. Es gelten Abstandsregeln auf der Liegewiese und im Wasser. Besucher müssen auf dem Areal generell keine Maske tragen. Nur in Innenräumen – also etwa in den Toiletten oder Umkleideräumen – muss ein Mund-Nasen-Schutz angelegt werden.

Unterschiedliche Handhabungen

In der Gemeinde Königsdorf (Bezirk Jennersdorf), die einen Badesee betreibt, den jährlich 60.000 Gäste besuchen, glaubt man, dass der Badebetrieb keine großen Probleme bereiten wird. „Wir sind sehr froh, dass wir endlich aufsperren können. Wir haben hunderte Anfragen gehabt, wann es endlich los geht. Wir haben Platz theoretisch auf der Wasserfläche für 2.000 Leute, auf der Liegewiese für 1.500 Leute – also uns werden die Einschränkungen, obwohl wir alle Auflagen einhalten werden, nicht wirklich treffen“, sagt der Königsdorfer Bürgermeister Mario Trinkl (SPÖ).

ORF

Das Pinkafelder Hallenbad wird aufgrund von Revisionsarbeiten erst am 5. Juni aufsperren. Ein Vollbetrieb der gesamten Anlage werde heuer nicht möglich sein, so Bürgermeister Kurt Maczek (SPÖ). Der Saunabereich müsse geschlossen bleiben, weil man hier nicht die entsprechende Größe zur Verfügung habe. Zugangsbeschränkungen werden nur bei kleineren Freibädern erwartet. In Sigleß (Bezirk Mattersburg) zum Beispiel werden heuer Saisonkarten ausschließlich für Gemeindebürger ausgestellt.