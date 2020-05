„Haus Franzikus“ unter Quarantäne

Bekannt wurde das positive Testergebnis am vergangenen Donnerstag. Das Land Burgenland führte Screening-Testungen durch. Dabei wurden Personen, die in größeren Gruppen zusammenleben – also etwa in Altersheimen oder eben Asylwerberunterkünften – auf Covid-19 getestet. Der Mann sei dann isoliert worden und in eine andere Unterkunft gebracht worden, so die zuständige Gruppenvorständin vom Land Burgenland, Sonja Windisch – mehr dazu in Ein Asylwerber positiv auf Covid-19 getestet.

Vermutlich nicht im Burgenland angesteckt

Wo sich der Mann angesteckt hat, wird derzeit untersucht – vermutlich aber nicht im Burgenland. Weitere Fälle in der Asylwerberunterkunft „Haus Franziskus“ in Eisenstadt gibt es nicht, bestätigt Windisch: „Bis dato ist niemand krank – hat niemand Symptome. Wir haben eine zweite Testreihe jetzt gestern durchgeführt. Wir warten noch auf die Ergebnisse, aber wie es derzeit aussieht, ist niemand weiterer erkrankt“.

Niemand darf Haus verlassen

Das „Haus Franziskus“ und die 119 Menschen, die darin leben, sind vorerst unter Quarantäne gestellt. Das Haus werde laufend desinfiziert und die Leute müssen in ihren Zimmer bleiben und dürfen die Unterkunft nicht verlassen, so Windisch. Spazieren gehen ist verboten, den Flüchtlingen bleibe zum frische Luft schnappen nur der Innenhof, heißt vom Betreiber, der Caritas. Den Personen sei der Ernst der Lage bewusst und sie halten sich an die Auflagen.

Das bestätigt auch Sonja Windisch. Die Polizeipräsenz vor der Unterkunft wurde dennoch erhöht. „Es ist eigentlich nicht unüblich, dass die Polizei natürlich schaut, dass Quarantäne-Maßnahmen eingehalten werden“, sagt dazu Windisch. Die Lage sei aber sehr ruhig. Wie lang das Haus Franziskus noch unter Quarantäne stehen wird, hängt von den Ergebnissen der zweiten Testreihe ab.