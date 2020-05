Zahl der Pendler durch CoV-Krise gesunken

Die Zahlen sprechen eine relativ deutliche Sprache: vor der Coronavirus-Pandemie sind täglich rund 1.500 Menschen mit dem Bus vom Südburgenland nach Wien gefahren. Am Beginn der Krise waren es nur 150, derzeit sind es zirka 1.000. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und Homeoffice.

Pendler steigen verstärkt auf eigenen Pkw um

Die Busunternehmen müssen auf diesen Rückgang bei den Fahrästen mit einer Reduktion der Fahrten reagieren, was einen unerwünschten Nebeneffekt hat, wie Siegfried Tanczos, Geschäftsführer bei Dr. Richard, sagt. „Aufgrund dieser Kursreduktionen sind die Pendler jetzt wieder auf die Privat-Pkw umgestiegen, weil sie glauben, dass sie dadurch mehr Effizienz haben und schneller zu Hause sind. Natürlich ist auch der Dieselpreis ein Faktor. Dadurch, dass der Preis so niedrig ist, wird auch der Privat-Pkw wieder eher genutzt“, so Tanczos.

Ein Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Dr. Richard ist auf Kurzarbeit. Katja Schönfeldinger pendelt täglich von Oberwart nach Wien. Sie ist froh, dass die Busse in der Früh wieder im Halbstundentakt abfahren. „Vorher war es ein bisschen anstrengend, weil sie nur im Stundentakt gefahren sind, obwohl genug Pendler gewesen wären, dass man mehr Busse gebraucht hätte“, so Schönfeldinger.

Fahrgastzahlen steigen langsam wieder an

In den Bussen muss kein Sicherheitsabstand eingehalten werden. Die Fahrgäste und der Chauffeur müssen aber Mund-Nasen-Schutz tragen. Gerhard Steiner ist Chauffeur auf der Linie G1 nach Wien. „Man wird vorsichtiger. Aber wenn jeder vernünftig ist und sich an die Bestimmungen hält, dann werden wir das wieder in den Griff bekommen“, so Steiner.

Die Fahrgastzahlen steigen langsam wieder, die Rückkehr zur Normalität wird aber noch lange dauern, ist auch Wolfgang Sodl vom Pendlerforum überzeugt. Er hofft, dass möglichst viele Beschäftigte dauerhaft von zu Hause aus arbeiten können und sich so die lange Anfahrt zum Arbeitsplatz ersparen.