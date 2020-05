Blitzschlag setzte Scheune in Brand

Ein Blitzschlag hat Dienstagmittag eine Scheune in Gattendorf (Bezirk Neusiedl am See) in Brand gesetzt. Der Blitz dürfte in einen Ahornbaum neben der Scheune eingeschlagen haben, wodurch diese zu brennen begonnen habe, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Mittwoch.

61 Feuerwehrleute im Einsatz

Das Wohnhaus neben der Scheune sei von dem Brand nicht betroffen gewesen. Die Feuerwehren Gattendorf und Zurndorf waren laut Polizei mit 61 Mitgliedern und acht Fahrzeugen im Einsatz. Verletzt wurde niemand, auch Tiere waren laut Polizei nicht gefährdet.