SKC Kleinwarasdorf saniert Kegelbahn

Beim Kegelverein in Kleinwarasdorf war in den letzten Wochen zwar sportlich auch alles still, auf der Kegelbahn waren aber statt Sportler Bagger und Bauarbeiter im Einsatz. Der Verein nutzte die Pause um seine Kegelbahn nach einem Wasserschaden im Winter zu sanieren.