Heuer noch 500 Bauprojekte geplant

Die durch das Coronavirus bedingte Gesundheitskrise soll nicht zur Wirtschaftskrise werden, so Straßenbaulandesrat Heinrich Dorner (SPÖ). Er präsentierte deshalb am Dienstag ein umfangreiches Bauprogramm für heuer – mit einer Investitionssumme von 190 Millionen.

Dorner: Mehrwert durch Investitionen in Infrakstruktur

Es soll beispielsweise eine LKW-Kriechspur über den Bernsteiner Sattel errichtet werden. Investiert wird aber auch in den Hochwasserschutz, etwa in Rattersdorf, Wolfau oder Heiligenkreuz. Dazu kommen noch mehrere Brückensanierungen und der Bau von Lärmschutzwänden, erklärte Dorner: „Es ist genau in dieser Phase jetzt wichtig, dass wir dieses Geld in die Hand nehmen und in die Infrastruktur investieren, weil es eben einen Mehrwert mit sich bringt, wenn es darum geht, die Wirtschaft zu stärken und letzten Endes auch Arbeitsplätze zu stärken und abzusichern.“

ORF

Regionale Firmen sollen Bau-Projekte umsetzen

Mit den Bauvorhaben soll vor allem die burgenländische Wirtschaft unterstützt werden, hofft Dorner. Die Baudirektion will gemeinsam mit regionalen Firmen die Bauvorhaben umsetzten, so Dorner: „Wir haben letztes Jahr damit begonnen, dass wir die Eigenregie-Tätigkeiten forcieren und weiter ausbauen wollen. Auch das ist nach wie vor die Strategie, das hat sich nicht verändert. Wir wollen auch in diesem Bereich mehr Leistungen anbieten – aus dem eigenen Betrieb heraus. Ich glaube, das ist nicht unwesentlich zu wissen, denn dementsprechend können wir auch die Arbeitsplätze im Land absichern und gegebenenfalls auch ausbauen.“

Trotz des Baustopps in Folge der Coronavirus-Krise bis nach Ostern, ist es auf den Großbaustellen der Burgenland Schnellstraße (S31) und der Fürstenfelder Schnellstraße (S7) kaum zu Verzögerungen gekommen. Dorner glaubt, dass die Zeitpläne bis zur Fertigstellung eingehalten werden können.