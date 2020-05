Segler trainieren wieder in Kroatien

Knapp vier Wochen lang trainierten Thomas Zajac und Barbara Matz auf dem Attersee im Salzkammergut. Der Olympia-Bronzemedaillengewinner von Rio 2016 freute sich zwar über das Training auf Österreichs Seen, jetzt kann das Nacra 17 Team bald wieder im Meer trainieren und sich auch mit anderen Teams messen, sagte Zajac. Man könne wieder mit internationalen Trainingspartnern gemeinsam trainieren, so Zajac. Zajac und Matz trainieren gemeinsam mit einem Argentinier und einem Engländer.

Training in Zadar und Split

Auch ÖSV-Sportdirektor Matthias Schmid tat alles, damit seine Spitzenseglerinnen und -segler ab jetzt in Kroatien und zwar in Zadar und in Split trainieren dürfen. „Wir haben generell einen guten Kontakt zu Kroatien, da auch Teile unseres Trainerstabs von dort stammen. Was für uns sehr wichtig ist: es mit dem Auto einfach und schnell zu erreichen und es gibt sehr wenige Coronavirus-Fälle. Das war für uns jetzt ein logischer Schachzug, einige Klassen dort zu positionieren“, so Schmid.

Das 470er Team mit dem Podersdorfer Nikolaus Kampelmühler und Thomas Czajka vom Burgenländischen Yachtclub Rust ist bereits in Split. Alle weiteren burgenländischen Top-Boote treten ihre Reise in den kommenden Tagen an.