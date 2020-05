Weniger Verkehrstote wegen Lockdown

Der bundesweite Rückgang an Verkehrstoten bestätigt sich im Burgenland nicht. Hier hat es heuer – wie zur gleichen Zeit im Vorjahr – sechs Verkehrstote gegeben. Im Jahr 2018 waren es fünf. Österreichweit ist die Zahl von 131 im Vorjahr, heuer auf 115 gesunken. „Der Rückgang bei den Getöteten ist derzeit darauf zurückzuführen, dass während der Coronavirus-Zeit doch deutlich weniger Verkehr auf Österreichs Straßen war“, so Klaus Robatsch, Bereichsleiter im Kuratorium für Verkehrssicherheit.

Weniger Verkehr, aber schnelles Fahren

Im Jänner und Februar, also vor dem Lockdown in Österreich, habe sich die Situation noch ganz anders dargestellt. „Wenn man nämlich die Zahlen der Getöteten betrachtet bis Anfang März, so waren die Zahlen etwas über dem Vorjahr und dann in den letzten Monaten gab es glücklicherweise weniger Getötete als sonst durchschnittlich zu dieser Jahreszeit“, so Robatsch.

Die leeren Straßen während der Coronavirus-Krise haben viele Verkehrsteilnehmer zum schnellen Fahren verleitet. „Und das zeigt sich in der Statistik, dass hier bei 40 Prozent aller Unfälle die Unfallursache Geschwindigkeit war und die liegt sonst bei 25 Prozent. Also nicht angepasste Geschwindigkeit ist die Unfallursache Nummer eins gewesen in der Coronavirus-Zeit“, so Robatsch.