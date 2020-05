Tennis: Pichler gegen Thiem verschoben

David Pichler nimmt die Verschiebung gelassen. „Sicher ist das schade, dass wir heute nicht spielen können, aber man muss es nehmen wie es kommt. Bei einem Turnier kann das auch immer wieder vorkommen, dass ein ganzer Tag abgesagt wird, von dem her ist es nichts Neues. Jetzt spiele ich morgen mal gegen Sandro Kopp und das Match gegen Thiem wird am Mittwoch oder Donnerstag nachgeholt. Das weiß man noch nicht genau, wahrscheinlich werden an einem Tag dann zwei Match gespielt“, so Pichler.