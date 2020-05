Antikörpertest-Ergebnis wird präsentiert

Manche Menschen erkranken an Covid-19, ohne das überhaupt zu bemerken. Sie zeigen keine Symptome, obwohl sie mit dem Coronavirus infiziert sind und ihr Körper dagegen ankämpft. Mit Antikörpertests versucht man festzustellen, wie viel Prozent der Menschen die Krankheit bereits hatten und daher zumindest eine gewisse Zeit immun sind.

849 Freiwillige

Eine solche Antikörper-Studie wurde zum Beispiel in Ischgl in Tirol gemacht und Ende April auch in Oberwart. 849 Menschen haben sich dafür freiwillig zur Verfügung gestellt. Ihnen wurde Blut abgenommen, das dann auf Antikörper untersucht wurde. Der für die Studie verantwortliche Mediziner Dietmar Poszvek kooperierte dabei mit der Universität Innsbruck.

Jene Blutproben, in denen Antikörper festgestellt wurden, mussten ein zweites mal untersucht werden. Daher dauerte die Studie länger als zunächst erwartet. Jetzt ist sie fertig. Das Ergebnis präsentiert Oberwarts Bürgermeister Georg Rosner (ÖVP) am Donnerstagabend zunächst dem Gemeinderat. Am Freitag wird er die Öffentlichkeit informieren.